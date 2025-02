Transmissão ao vivo de Ponte Preta x RB Bragantino: veja onde assistir

Ponte Preta e Red Bull Bragantino entram em campo com a mesma missão: vencer para garantir a vaga no mata-mata. A Macaca ocupa a vice-liderança do Grupo D, com 22 pontos, enquanto o Massa Bruta é o segundo colocado do Grupo B, com 14.

A Ponte soma quatro vitórias nas últimas cinco partidas. No jogo mais recente, a equipe mostrou força ao bater o São Paulo, de virada, por 2 a 1 no Morumbis.

Já o Bragantino se reencontrou na competição após um início irregular. Embalado por duas vitórias seguidas, o Massa Bruta superou o Mirassol por 3 a 0 na última rodada.

Ponte Preta x Red Bull Bragantino -- Campeonato Paulista

Data e hora: 23 de fevereiro, às 18h30 (de Brasília)

23 de fevereiro, às 18h30 (de Brasília) Local: Moisés Lucarelli, em Campinas (SP)

Moisés Lucarelli, em Campinas (SP) Transmissão: UOL Play (streaming), TNT (TV por assinatura), Max (streaming), Nosso Futebol (streaming) e Zapping TV (streaming)

