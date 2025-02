Transmissão ao vivo de Inter de Limeira x Santos: veja onde assistir

Santos e Inter de Limeira entram em campo com cenários opostos na última rodada. O Peixe depende apenas de um empate para avançar às quartas de final, enquanto a Inter amarga a lanterna e precisa vencer para seguir com chances de escapar do rebaixamento.

A equipe de Neymar vive um bom momento e embalou uma sequência positiva para assumir a ponta do Grupo B. Na rodada anterior, o Santos teve uma vitória convincente por 3 a 0 sobre o Noroeste.

Do outro lado, a Inter de Limeira ainda não venceu na competição. O Leão vem de um empate em 2 a 2 com Água Santa.

Inter de Limeira x Santos -- Campeonato Paulista

Data e hora: 23 de fevereiro, às 18h30 (de Brasília)

23 de fevereiro, às 18h30 (de Brasília) Local: Major José Levy Sobrinho, em Limeira (SP)

Major José Levy Sobrinho, em Limeira (SP) Transmissão: UOL Play (streaming), CazéTV (Youtube), Nosso Futebol (streaming) e Zapping TV (streaming)

