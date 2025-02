Torcida de time de Ronaldo na Espanha pede reembolso após sofrer goleada

O clube de Ronaldo ocupa a lanterna do Campeonato Espanhol, com apenas 15 pontos em 25 partidas, e a ampla goleada foi vista como um desrespeito à instituição e aos 600 torcedores que pagaram ingresso para o setor visitante e esgotaram as entradas disponíveis em apenas três minutos.

"Acreditamos que este pedido é mais do que justificado, já que o dano à imagem do nosso clube, assim como o potencial prejuízo à nossa base de torcedores (a maior da nossa história), pode ser irreparável. Não bastam pedidos de desculpas vazios, precisamos de ações que são esperadas de jogadores profissionais", defendeu a federação de fãs em nota publicada nas redes sociais.Recentemente, a torcida do Valladolid tem feito sucessivos protestos contra a administração de Ronaldo, pedindo que o brasileiro venda o clube. A insatisfação vem de anos. Segundo o jornal espanhol As, Ronaldo vem tendo dificuldade em encontrar potenciais novos donos.

Con la presente, informamos que hemos solicitado al club por escrito, la devolución del coste de las entradas visitantes a los aficionados blanquivoletas desplazados a san Mamés, y que dicha devolución sea costeada por la actual plantilla del? pic.twitter.com/Zg8lw0PoNy -- Federación de Peñas del Real Valladolid (@fdprvalladolid) February 23, 2025

Ronaldo Fenômeno é dono do Valladolid desde 2018 e hoje possui 82% das ações. Desde que o brasileiro assumiu, o clube foi rebaixado duas vezes para a segunda divisão espanhola, nas temporadas 2020/21 e 2022/23.