'Tomara que morra': Goleiro do América-MG sofre ameaças após classificação

Esposa do goleiro Matheus Mendes expõe xingamentos e ameaça de torcedor Imagem: Reprodução/Instagram

"Tudo de ruim para você seu merda. Espero que todo mundo ao seu redor cometa suicídio, o mundo seria melhor se você morresse. Nem Jesus ama você, nem a p... da sua mãe, tomara que ela tenha sido estuprada em vida", disse o homem em uma das mensagens enviadas a Matheus.

O América Futebol Clube expressa seu repúdio e indignação diante das ofensas criminosas direcionadas ao nosso goleiro Matheus Mendes nas redes sociais. A rivalidade no futebol deve se limitar ao campo, e jamais extrapolar para ataques pessoais. Acreditamos que as autoridades competentes tomarão as medidas cabíveis para identificar e punir o(s) responsável(eis) por essa barbaridade. América-MG

No ano passado, a mãe de Matheus morreu de câncer. O goleiro defendia o Atlético-MG na época. Ele foi emprestado ao América-MG para a disputa da Série B neste ano e ganhou a titularidade na equipe.