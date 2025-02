São Paulo: Pablo Maia sente lesão, deixa o jogo de maca e chorando

O volante Pablo Maia sentiu uma lesão no tornozelo no primeiro tempo do duelo entre São Paulo e São Bernardo, pela última rodada da fase de grupos do Campeonato Paulista, e deixou o campo chorando.

O jogador caiu no gramado após uma dividida, pediu atendimento e saiu de maca. Ele foi substituído por Bobadilla.

A maca deu a volta no campo levando o jogador, parou apenas em frente ao banco para que ele recebesse o carinho dos companheiros e foi diretamente para o vestiário. O jogador fará exames para investigar a gravidade do problema.