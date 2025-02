Misto do São Paulo dá conta do recado e garante a ponta e mando no Paulista

Com o resultado, o São Paulo carimbou o primeiro lugar do grupo e terá a vantagem de ser mandante no jogo das quartas de final. O duelo será contra o Novorizontino no Morumbis no próximo fim de semana.

Classificação e jogos Paulista

O Tricolor terá a semana livre para treinar antes do jogo mata-mata do estadual. Dia e horário serão definidos pelas Federação Paulista em evento nesta segunda-feira.

Lances Importantes

Salvou! Aos 10 minutos, Oscar cobrou escanteio aberto, Arboleda tocou de cabeça e a bola desviou e se ofereceu no meio da pequena área. André Silva chegou batendo, mas o goleiro Júnior Oliveira saiu abafando e fez grade defesa.

Pra fora! Aos 16, Oscar cobrou falta na área e encontrou a cabeça de Arboleda. O zagueiro testou firme, mas a bola passou ao lado do gol do São Bernardo.

1x0. Aos 19, mais uma vez Oscar colocou na cabeça de um são-paulino, mas dessa vez a bola foi para as redes. O camisa 8 recebeu de Cédric na intermediária pela direita e cruzou na primeira trave para André Silva desviar e vencer Júnior Oliveira.