Vini marca, Real Madrid vence e iguala Barcelona na liderança do Espanhol

Na próxima rodada de La Liga, o Real Madrid viaja para Sevilha, no próximo sábado (1), para enfrentar o Betis, enquanto o Girona recebe em casa, também no sábado (1), o Celta de Vigo.

No meio de semana, os madridistas irão atuar fora de casa, pelo jogo de ida da semifinal da Copa do Rei, diante da Real Sociedad, na quarta (26), às 17h30 (horário de Brasília);

Como foi o jogo

Desde o início, em busca da possibilidade de se igualar na liderança do Campeonato Espanhol, o Real Madrid partiu pra cima do adversário, que se defendia como podia nos primeiros minutos para tentar uma melhor sorte. Com o controle da posse de bola, o time merengue trocava passes no campo adversário. E aos poucos, o time comandado por Carlo Ancelotti procurava fazer o goleiro Gazzaniga trabalhar, apesar de não sofrer grandes ameaças.

No meio da primeira etapa, a equipe comandada por Míchel até conseguiu algumas chances que faziam o goleiro Courtois trabalhar, mas a tendência do jogo, com ataques rápidos, na primeira etapa, permanecia nas mãos do time madridista, que parecia o senhor de seu próprio destino. Mas logo o time da casa colocaria as coisas no lugar com gol de seu ídolo veterano e capitão do time, Luka Modric, com um incrível voleio.

Na etapa complementar, a tendência de jogo do Real Madrid se mantinha, com um alto controle da posse de bola e a busca pelas ações ofensivas, ainda que em um primeiro momento, não rendessem em lances concretos que ameaçassem o gol da equipe adversária no confronto importante para a equipe da capital. Mas, logo, algumas oportunidades foram aparecendo para a equipe de Carlo Ancelotti.