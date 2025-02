Ramón exalta 1ª colocação do Corinthians e diz: 'Paulistão é muito difícil'

Ramón e Emiliano Díaz, técnico e auxiliar do Corinthians, comemoraram a classificação do Corinthians na primeira posição do Paulistão e exaltaram as dificuldades do Estadual.

O que aconteceu

Ramón comentou sobre erros cometidos pela equipe que deverão ser corrigidos, além de exaltar primeira posição geral do Corinthians no Paulista: "Fizemos muito esforço para chegar aqui, ser primeiro na classificação. Sabemos que vamos jogar em casa, isso é uma ajuda muito importante, mas temos que ir passo a passo. Temos que ter calma, confiança, porque temos uma equipe boa. Temos que ir passo a passo, corrigir os erros que cometemos e saber que quando marcar um gol tem que defender um pouco mais, tem que ter mais cautela. Mas agora que vem o mata-mata e todos os atritos vão ser corrigidos".

Questionado sobre o desempenho do Corinthians no Estadual, Ramón relatou que não pensava que o Paulistão era tão difícil: "O Paulistão é muito difícil. São times que estão se preparando para essa competição há dois meses, então não sabíamos que íamos ter muita dificuldade, e principalmente com as trocas, trocar times constantemente. Não pensei que fosse tão difícil, mas faz você competir, então vamos prestar muito mais atenção, mas estamos bem, estamos felizes porque nos classificamos".