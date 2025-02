Caixinha cita Messi e diz que ajudará Neymar na 'causa seleção' para 2026

O técnico Pedro Caixinha rasgou elogios à qualidade de Neymar após a vitória por 3 a 0 sobre a Inter de Limeira, neste domingo (23). O português comparou o camisa 10 e a seleção brasileira a Lionel Messi e a Argentina, na campanha do título mundial de 2022.

Projeto Copa 2026. "Neymar é um gênio do futebol, mas é uma pessoa muito humilde, de fácil relacionamento. Ele quer ganhar e competir. Temos ele no Santos como uma causa. Ele poderia estar em outros patamares do futebol mundial. Isso representa muito a relação dele com o Santos, o amor que ele tem pelo Santos, a zona de confronto que ele encontrou aqui. Fizemos dele uma causa. A causa Santos. Temos que dar tudo para que ele seja feliz, para que ele esqueça os últimos dois anos e que seja uma causa Brasil para 2026. Ele tem isso na cabeça. Ele quer recuperar sua felicidade, seu bom futebol e ajudar o Brasil em sua última Copa, possivelmente".

Recordando Messi em 2022. "A Argentina fez isso com o Messi [na conquista do último Mundial]. O Brasil deve fazer isso com o Neymar. Nossa responsabilidade é ajudar ele crescer, que ele sinta confiança, alegria, que queria jogar e desequilibrar. Se encontrar aqui, vai encontrar na seleção. As coisas podem acontecer".