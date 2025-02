Lusa na Série D, Água Santa rebaixado e mais: o 'lado B' do Paulistão

As duas equipes do interior paulista que se juntam à Lusa na quarta divisão nacional no próximo ano vieram da Série A2 do Paulistão em 2024.

Classificação e jogos Paulista

Corinthians, Mirassol, Santos, Red Bull Bragantino, São Paulo, Novorizontino, São Bernardo e Palmeiras seguem vivos na competição e disputarão as quartas de final, em jogos únicos nas casas dos clubes de melhor campanha. Veja os confrontos e mandos das quartas.

A Federação Paulista de Futebol deverá divulgar nesta segunda-feira (24) as datas e horários das quartas de final, previstas para o próximo fim de semana, com jogos entre 1º e 3 de março.

