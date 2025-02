Paulistão não tinha os quatro grandes nas quartas de final desde 2020

Em 2021, o Santos foi o terceiro do seu grupo, ficando atrás de Mirassol e Guarani. O Leão Caipira chegou às semifinais, mas acabou goleado pelo São Paulo, futuro campeão.

Classificação e jogos Paulista

Em 2022, o Peixe voltou a decepcionar. Foi mais uma vez o terceiro colocado, com campanha inferior à do Red Bull Bragantino e Santo André. O Palmeiras foi o campeão após passar pelo time de Bragança Paulista nas semifinais e vencer o São Paulo na decisão.

Em 2023, o time do litoral ficou atrás de Bragantino, mais uma vez, e Botafogo-SP. A equipe de Bragança voltou a jogar as semifinais, mas perdeu do Água Santa, derrotado pelo Palmeiras na grande decisão.

Já em 2024, foi o Corinthians quem não passou da primeira fase. O Timão foi eliminado após ser o terceiro colocado de sua chave, atrás de Bragantino e Inter de Limeira. O campeão mais uma vez foi o Palmeiras, que bateu o Santos na final.

O Palmeiras chegou a flertar com a eliminação na atual edição, mas se recuperou na reta final e se classificou com a segunda posição do Grupo D, com 23 pontos, mesma pontuação do São Bernardo, que ficou em primeiro por conta do número maior de vitórias.

Confira os confrontos das quartas:

Grupo A: Corinthians x Mirassol