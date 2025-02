Segurança do Palmeiras é chamado de 'macaco' após vitória em Mirassol

Veja a nota da FPF:

É com revolta e profunda tristeza que recebemos a informação de que um novo caso de racismo ocorreu no futebol de São Paulo. Desta vez, direcionado a um segurança do Palmeiras, em Mirassol, no jogo entre o clube da casa e o atual tricampeão paulista.



A Federação Paulista de Futebol vem a público repudiar e condenar o ato praticado e acompanhará o caso, para que o autor deste crime seja identificado e responsabilizado com o maior rigor da lei, além de oferecer apoio à vítima.



A FPF reforça que o Futebol Paulista é democrático e de todos. Não toleramos racismo ou qualquer tipo de preconceito.

Paulistão 2025 ao vivo no UOL Play e no Canal UOL

Agora você pode assistir ao Campeonato Paulista no UOL Play e no Canal UOL.

São até 7 jogos ao vivo por rodada, com o melhor time de narradores e comentaristas da TV e do streaming.

O Canal UOL está disponível nas principais operadoras de TV a cabo do país e streaming: