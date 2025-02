Novo Pacaembu: os prós e contras do estádio reformado por R$ 800 milhões

Tem sido difícil se acostumar com as cores neutras do cenário e o ambiente menos "democrático", para quem sempre frequentou um dos cartões postais da capital paulista.

O tobogã era um lugar popular. Ali que era impressionante o tanto que lotava, parecia que não tinha uma capacidade. Enquanto tinha gente para entrar, o tobogã abrigava o pessoal

Caio Brito

Por mais que o cenário tenha mudado, a magia do templo do futebol paulista continua intacta. Pelo menos é o que afirmam a maior parte dos torcedores e visitantes.

É muito gostoso voltar ao Pacaembu. Eu acho que o estádio continua basicamente igual, não perdeu a sua essência. O tobogã faz falta, mas a mágica do estádio continua a mesma. Isso é o mais importante

Luis Felipe Andrade, 50, torcedor do Corinthians

Gramado sintético e novos vestiários

No contexto de debate sobre gramado artificial x natural, o campo do Pacaembu ganhou elogios dos jogadores. No confronto contra a Portuguesa, no último sábado (15), os reservas do Corinthians teceram elogios.