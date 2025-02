Neymar exalta 1º gol olímpico na carreira e mira volta à seleção brasileira

"Ah se ele [Tiquinho Soares)]não falou sobre a resenha no gol, eu não vou falar (risos) Mas nada de mais, a gente está feliz com nosso momento, comemorando, estávamos incentivando. Nosso time vem jogando cada vez melhor. Confesso que hoje conseguimos fazer os gols, mas o campo dificultou bastante, a luz também, e já aproveito a deixa para falar, o Filipe Luís [técnico do Flamengo] falou, o Abel [Ferreira, técnico do Palmeiras] falou, sobre os campos aqui no Brasil, que a gente fez até um post sobre isso, de sintético, natural. Então, estamos brigando por um gramado que seja bom, obviamente em condições naturais, mas um gramado bom. Se você quer futebol bem praticado, o campo ruim prejudica, então acho que é obrigação da CBF, juntamente com a Fifa, buscar campos bons, campos com qualidade e condição de se jogar, e isso ajudaria muito o futebol brasileiro.

Por fim, Neymar falou sobre a expectativa em voltar a defender a seleção brasileira, e sobre sua melhora física desde que chegou ao Santos. O craque afirma estar evoluindo a cada partida.

Eu tô indo jogo a jogo, me preparando cada vez mais, me sentindo cada vez melhor fisicamente. Obviamente não vou voltar a ter 19 anos, ai que saudade que sinto (risos), mas tô melhorando. E a vontade é a maior, é a vontade de todo jogador de estar na seleção, defender seu país, eu sempre me dediquei ao máximo, sempre gostei, gosto de estar lá, de representar o Brasil e nosso povo, então, se tiver a oportunidade vou ficar muito feliz de representar a seleção.

Neymar não joga pela seleção desde outubro de 2023, quando sofreu uma grave lesão no joelho. O técnico Dorival Júnior, que se prepara para convocar o Brasil para as próximas partidas das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026, até chegou a assistir o craque na Vila Belmiro, na partida entre Santos e Noroeste, e pensa ainda se vai convocar o camisa 10. O Brasil volta a campo em 20 de março, quando recebe a Colômbia, pela 13ª rodada do torneio. Depois, o desafio será contra a Argentina, fora de casa.

