"Não precisa ser gramado de Premier League, pode ser nota 7", diz Lucas

Resposta a Marcos Rocha. "Acho que até jogadores do Palmeiras, do Botafogo, do Atlético, acho que todo mundo, isso aí é um consenso. Então, partindo desse princípio, agora a gente tem que brigar pra ter um gramado natural de qualidade. Sobre o Marcos Rocha, acho que até foi uma questão lógica. Não faz sentido a gente fazer um movimento contra o gramado sintético e falar 'você quer participar aí, eu sei que seu time usa, mas você quer participar' Eu vi jogadores se manifestando, como o Felipe Melo, que jogou muito tempo no Palmeiras, o Dudu também."

Lucas é um dos líderes do movimento contra o gramado sintético no Brasil. Neymar e Thiago Silva são os outros idealizadores.

O camisa 7 do São Paulo pediu para não começar jogando contra o Palmeiras no último jogo por causa do sintético. Neymar também vetou uma partida do Peixe no Allianz, como mandante, devido ao gramado.

O movimentou contou com adesão massiva dos jogadores que atuam no futebol brasileiro. Hoje, ao menos três estádios possuem piso sintético: de Palmeiras, Botafogo e Atlético-MG.

Paulistão 2025 ao vivo no UOL Play e no Canal UOL

Agora você pode assistir ao Campeonato Paulista no UOL Play e no Canal UOL.