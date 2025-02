Cria da base salva no fim, Ponte vacila e Palmeiras segue vivo por tetra

O time de Abel Ferreira chegou aos mesmos 23 pontos do São Bernardo, mas ficou em segundo da chave pelo número de vitórias. Dessa forma, o Palmeiras fará a partida pelas quartas de final fora de casa.

Classificação e jogos Paulista

As quartas de final do Campeonato Paulista acontecem no próximo fim de semana, entre os dias 1º e 2 de março. A Federação Paulista ainda confirmará as datas e horários dos jogos.

Como foi o jogo

Torcida do Palmeiras se empolgou logo no início do jogo, mas pelo gol do ex-Palmeiras John John contra a Ponte Preta. O meio-campista abriu o placar para o Red Bull Bragantino logo no primeiro minuto da partida, deixando o Palmeiras dependendo apenas de si para avançar às quartas de final. Em Mirassol, a torcida alviverde vibrou com o tento do Massa Bruta.

O Alviverde demorou para embalar e ouviu a torcida comemorar outro gol do Bragantino antes de Flaco abrir o marcador em Mirassol. Mesmo precisando da vitória, o Palmeiras teve um início de jogo apático e viu os donos da casa encontrarem espaços com facilidade e testar — com perigo — o goleiro Weverton. O time de Abel Ferreira conseguiu ter mais posse na segunda metade do primeiro tempo e viu Flaco López aproveitar o rebote após chute de Estêvão para marcar.

Facundo Torres errou duas vezes, Mirassol empatou com golaço e quase foi para o intervalo com a virada. Os donos da casa não se abalaram com o gol alviverde e contaram com um passe errado do camisa 17 para puxar o ataque e deixar tudo igual após tabela entre Iury Castilho e Lucas Ramón. Três minutos mais tarde, Facundo cometeu nova falha e Chico Kim carimbou o travessão de Weverton.