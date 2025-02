Messi se irrita com árbitro após tropeço do Inter Miami: 'C****'

A partida deste sábado (22), da Major League Soccer (MLS), entre o Inter Miami e o New York City, realizada em Fort Lauderdale, na Flórida, teve uma boa movimentação com o placar de 2 a 2. Mas o jogo acabou sob polêmica.

O que aconteceu

Após o gol de empate do New York City, aos 55 minutos do segundo tempo, houve muita reclamação por parte dos jogadores do Inter Miami, entre eles, o capitão da equipe, Lionel Messi.

O argentino passou a partida reclamando de faltas, mas explodiu com o árbitro Alexis Da Silva, especialmente por conta de um lance faltoso de Tanasijevic em Luis Suárez, que daria a expulsão ao adversário.