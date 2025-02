Agora é mata-mata: os duelos e os mandos nas quartas do Paulistão

Com o encerramento da fase de grupos neste domingo (23), o Paulistão já tem definidos os confrontos das quartas de final, contando com a presença dos quatro grandes clubes do estado.

Corinthians, São Paulo e Santos vão decidir em casa, enquanto o Palmeiras será visitante nas quartas.

Completam a primeira fase eliminatória para enfrentar os grandes Mirassol, Novorizontino, Red Bull Bragantino e São Bernardo, respectivamente.