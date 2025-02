Liverpool domina o City fora de casa e joga mais pressão em Pep Guardiola

O Liverpool não se abalou com o jogo fora de casa e venceu o Manchester City por 2 a 0 neste domingo (23), no Etihad Stadium, pela 26ª rodada do Campeonato Inglês. O resultado negativo impôs ainda mais pressão a Pep Guardiola e sua equipe, que acabaram de sofrer com a eliminação nos playoffs da Liga dos Campeões.

Foi a primeira vez que Pep Guardiola presenciou uma derrota para o Liverpool dentro de casa, na Premier League.

Por outro lado, o Liverpool celebra mais uma vitória importante rumo ao título do Inglês. Os Reds lideram a competição nacional com 64 pontos, 11 à frente do Arsenal — segundo colocado. O Manchester City ficou com 44 pontos, na quarta colocação.