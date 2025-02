Lyon x PSG: Textor usa chapéu após ser chamado de cowboy por dono do rival

A provocação de Textor vem após ele ser chamado de cowboy por Nasser Al-Khelaifi, dono do PSG, em reunião vazada na última semana. Os áudios foram divulgados pelo 'L'Équipe'.

John, cala a boca, você não entende nada. Você é um caubói que veio não sei de onde e vem falar conosco

Dono da SAF do Botafogo, John Textor se disse chocado com o comportamento de Al-Khelaifi e criticou o poder do dirigente.

Estou chocado que esse comportamento só agora esteja se tornando público. Acho que foi necessária uma catástrofe para que isso viesse à tona, mas mostra claramente como nossa Liga está dominada e se deteriorando. Temos muitos presidentes e executivos que acham que suas carreiras seriam melhores, pessoalmente, se trabalhassem com Al-Khelaifi John Textor, ao L'Équipe

O clássico deste domingo (23) começa às 16h45 (de Brasília) e é válido pela 23ª rodada do Campeonato Francês. O PSG lidera, com 56 pontos, enquanto o Lyon é apenas o sexto colocado, com 36.

Troca de acusações

O investidor norte-americano tem trocado acusações nos últimos dias não só com o dono do PSG, mas também com o presidente da federação local, Vincent Labrune. O Lyon está sob investigação do orgão regulador da liga (DNCG) por conta de problemas financeiros.