Jogador do Bragantino vai a nocaute após bolada no rosto; veja vídeo

Guzmán Rodríguez, zagueiro uruguaio do Red Bull Bragantino, assustou seus companheiros na reta final da partida contra a Ponte Preta, neste domingo (23), ao cair desacordado depois de levar uma bolada na cara, aos 45 minutos do segundo tempo.

O que aconteceu

O camisa 2 do Massa Bruta foi atingido em cheio na cara e logo caiu desacordado. Os jogadores do Bragantino prontamente pediram atendimento e, na sequência, felizmente o defensor conseguiu se levantar, sem maiores complicações, apenas o susto.

O Red Bull Bragantino garantiu sua classificação para as quartas de final do Paulistão 2025 após vencer a Ponte Preta por 2 a 0 no Moisés Lucarelli, em Campinas, com gols de Jhon Jhon e Lucas Evangelista.