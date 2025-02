Neymar dá show com direito a gol olímpico, Santos vence Inter e fecha em 1º

Já a Inter de Limeira foi rebaixada com o resultado. A equipe do interior paulista terminou a campanha com apenas 7 pontos no Grupo A, sem vencer nenhum jogo no Estadual, e volta para a Série A2, que havia participado pela última vez em 2019.

Classificação e jogos Paulista

Neymar inspirado e Tiquinho artilheiro

Neymar fez, talvez, sua melhor partida desde que retornou ao clube. Se não foi a melhor, certamente foi a mais influente. O craque marcou um gol e deu duas assistências para Tiquinho Soares guardar os tentos dele.

O Santos teve uma atuação muito segura, e mesmo não controlando tanto o jogo como foi contra Água Santa e Noroeste, em suas duas vitórias mais recentes, conseguiu garantir uma vitória muito tranquila no interior paulista, resolvendo a partida na bola parada e ainda no primeiro tempo.

O Peixe abriu o placar cedo, com Tiquinho Soares de cabeça, aos 10 minutos. Os visitantes ampliaram com Neymar em um espetacular gol olímpico e depois, contou com o camisa 9 marcando o segundo dele no jogo, com mais uma assistência de Neymar.

A Inter de Limeira exibiu pouca resistência e pouco perigo ao gol santista também, mostrando o motivo de não ter vencido nenhum jogo durante a campanha do Estadual. Na segunda etapa, mesmo com o claro desinteresse do Santos na partida, quando tentou sair mais para o jogo com um pouco de desespero, conseguiu encontrar poucos espaços, e mais importante, faltava qualidade para conseguir efetivamente concluir em gol.