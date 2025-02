Inter de Limeira 0 x 3 Santos: veja os gols e melhores momentos do jogo

O Santos bateu a Inter de Limeira por 3 a 0, fora de casa, pela 12ª rodada, a última da fase de classificação do Campeonato Paulista, no estádio Major José Levy Sobrinho. Tiquinho Soares duas vezes, e Neymar, com um gol olímpico, fizeram os gols da vitória do Peixe em Limeira. Veja os melhores momentos.

