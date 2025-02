Filipe Luis vai do Maracanã para Rio Open e diz que Fonseca é 'fenômeno'

O técnico rubro-negro revelou que conversou com Guga Kuerten sobre João Fonseca. E que o eterno ídolo do tênis brasileiro também vê o jovem como um tenista diferenciado.

O que eu queria dizer para o João é que ele deveria ter vindo aqui (no Maracanã) e não veio (risos). O Fonseca é um fenômeno. Estive com o Guga Kuerten lá em Floripa e ele me falou: 'esse menino é diferente'. E realmente é. Eu vi o João jogar com 16 anos, flamenguista, humilde, trabalhador e com a família com uma cabeça muito boa, tem tudo para nos dar muitas alegrias no tênis

Filipe sobre derrota de Fonseca: "Adversário extra motivado"

Filipe Luís avalia que a derrota de João Fonseca na primeira rodada do Rio Open foi a soma de uma série de fatores: cansaço, pressão e um adversário com uma motivação muito acima do normal. O técnico do Flamengo, inclusive, tirou lições da vitória do francês Alex Müller que podem ser aplicadas no futebol.

Aquele jogo que ele perdeu nos diz muito do que aconteceu. Ele tinha acabado de ser campeão (ATP de Buenos Aires), viagem, jogo em casa, turbilhão de emoções na cabeça dele. E, de repente, pela primeira vez, talvez ele tenha pego um adversário tão extra motivado como ele pegou. Então isso nos diz muito, porque muitas vezes vamos jogar e vemos como o adversário joga, mas contra a gente ele vem ultra, extra motivado. E isso passou uma mensagem para mim também. E, de certa forma, serve até como treinador para passar para os jogadores. Eu gosto muito de pegar coisa de outros esportes

Tentou ser tenista e é fã de Federer

Filipe Luís é tão apaixonado por tênis que tentou ser tenista profissional. Isso aconteceu em sua infância e adolescência em Santa Catarina. O talento para o futebol, porém, aflorou mais e ele acabou optando pela chuteira, apesar de não ter abandonado a bolinha amarela.