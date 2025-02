Filipe Luís sincerão com Arrascaeta: amizade não garante vaga no Flamengo

"Eu falei para ele que se não tiver bem não vai jogar. E assim, são jogadores que além de serem grandes jogadores, serem ídolos, são meus amigos. Eu seria um hipócrita em dizer que jogadores como o Bruno Henrique, como o Gerson, como o Arrascaeta e tantos outros que jogaram comigo desde 2019, não são meus amigos. Eu acho justo eu ter ido falar pessoalmente e dizer que eu vou tomar decisões que vão me incomodar. E o que eu mais esperava deles é que isso não afetasse a amizade que a gente tem, porque é uma decisão estritamente profissional", disse Filipe Luis, complementando:

E a resposta dele (Arrascaeta) foi essa, que eu poderia ficar tranquilo, que nada ia mudar a amizade. Esses jogadores são tão profissionais, tão grandes que eles sabem separar o que é o lado humano, o que é a amizade, o que é o profissional

Filipe Luis

Já tomou decisões difíceis

Filipe Luis afirma que já teve que lidar com esse tipo de situação como técnico do Flamengo. O treinador, no entanto, garantiu que as decisões foram bem digeridas por seus amigos.