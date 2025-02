Divisão entre torcedores atrapalha desempenho do Palmeiras, diz PVC

A falta de união dos torcedores do Palmeiras criou um ambiente que tem influenciado no desempenho do clube, principalmente em jogos em casa, afirmou PVC, no Fim de Papo, neste domingo (23).

Para o colunista, no entanto, a oscilação do Palmeiras no início do ano não deve ser justificada apenas por fatores externos. Apesar dos altos e baixos, o clube alviverde garantiu vaga nas quartas de final do Paulistão com vitória sobre o Mirassol por 3 a 2.