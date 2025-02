De Patati a Neymar: o que mudou no Santos desde último jogo de João Paulo

João Paulo deve ser titular do Santos após quase 300 dias fora dos gramados por lesão sofrida no tornozelo. A última atuação do goleiro foi em polêmica partida, válida pela Série B, contra o América-MG, em 24 de abril de 2024.

João Paulo era um dos líderes do Santos na campanha que culminou no rebaixamento. Ele abriu o ano seguinte como titular, mas se lesionou na partida contra a equipe mineira, quando, sozinho, em saída de bola, acabou torcendo o pé. Enquanto estava no chão, inclusive, o atacante Renato Marques aproveitou o gol vazio e colocou a bola na rede, rendendo polêmica e rivalidade entre as equipes.

O setor que mais contou com alterações desde a lesão de João Paulo foi o ataque do Santos. O Peixe contava com o meia venezuelano Otero e os atacantes Wesley Patati e William Bigode na época, enquanto hoje subiu o patamar ofensivo com o ídolo Neymar, o centroavante Tiquinho Soares e Guilherme.