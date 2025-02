Corinthians usa reservas contra Guarani de olho na Libertadores; veja time

A equipe não utiliza os jogadores titulares visando o jogo de volta da Libertadores, contra o Universidad Central. No primeiro jogo, o Corinthians empatou com a equipe venezuelana e busca o resultado em casa, quarta-feira (26), para seguir no torneio.

Classificação e jogos Paulista

Pelo Paulistão, o Corinthians está classificado para as quartas da competição e vai enfrentar o Mirassol. A última rodada vai definir apenas se o clube alvinegro ficará em primeiro na classificação geral do torneio ou não.

O Guarani vai jogar com: Mesquita; Lucas Justen, Raphael, Lucas Rafael e Emerson; Mateus Sarará, Caio Melo e Anderson Leite; Rafael Bilu, João Victor e João Marcelo.

Paulistão 2025 ao vivo no UOL Play e no Canal UOL

Agora você pode assistir ao Campeonato Paulista no UOL Play e no Canal UOL.