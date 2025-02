Romero salva, Corinthians empata e garante liderança da 1ª fase do Paulista

Como foi o jogo

Na primeira etapa, o Corinthians comandou boa parte do jogo, mas decaiu e acabou sofrendo o empate. A equipe alvinegra, composta por quase todos os reservas, conseguiu fazer partida segura até abrir o placar com Romero. Apesar da equipe da casa ter sido superior, o Guarani criou algumas oportunidades até igualar o confronto, com Bilu.

Classificação e jogos Paulista

Ramón Díaz demorou para mexer na segunda etapa, sofreu a virada, mas Romero empatou. Apesar da dificuldade do Corinthians para criar contra o Guarani nos 45 minutos finais, foi o atacante paraguaio que conseguiu buscar o empate para o alvinegro paulista após os gols sofridos pelo Bugre. O técnico do Timão fez cinco alterações de uma vez após o segundo tento do adversário.

Gols e destaques

Romero abriu o placar! Bidu fez ótimo cruzamento para o paraguaio dominar e finalizar com tranquilidade no canto direito do goleiro Mesquita, aos 17 minutos.

Rafael Bilu empatou com golaço! João Vitor cruzou pela direita e o camisa 7 finalizou de primeira e de voleio, sem chance para Hugo Souza, aos 43 da primeira etapa.