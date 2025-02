Como assistir UOL Play na TV? Saiba como acessar para ver o São Paulo hoje

O São Paulo encara o São Bernardo neste domingo (23), às 18h30 (de Brasília), no Primeiro de Maio, pela 12ª rodada do Campeonato Paulista. O jogo será transmitido pelo UOL Play (streaming) com narração de Henrique Guidi e os comentários de Casagrande e Livia Camillo.

O UOL Play exibe 7 dos 8 jogos de cada rodada do Paulistão 2025. Para assinar, clique aqui.

Como ativar o UOL Play na Smart TV

A plataforma é o streaming do UOL, com opções de filmes, séries e canais de TV no seu catálogo. Há dois planos disponíveis para acompanhar o Paulistão 2025 (clique aqui para assinar).