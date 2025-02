Botafogo precisa ir à Libertadores para ter vaga na Copa do Brasil 2026

O alvinegro ficou em nono na fase de classificação do estadual e nem sequer pegou vaga na Taça Rio deste ano.

Classificação e jogos Carioca

O Botafogo já tinha feito campanhas ruins nos anos passados, mas o destino em relação à participação na Copa do Brasil fora selado via Taça Rio.

Corinthians viveu algo parecido

Em 2024, por exemplo, o alvinegro venceu o torneio disputado entre o quinto e o oitavo do Carioca, assegurando uma das vagas no torneio nacional.

Agora, o Botafogo não poderá bobear nas competições nacionais, em um cenário vivido em 2024 pelo Corinthians.

O Timão foi mal no Paulistão do ano passado e não fisgou uma das vagas via estadual. Correu risco de ficar fora da Copa do Brasil 2025 por causa da má campanha no Brasileirão e conseguiu se recuperar a tempo.