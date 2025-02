Artilheiro do Corinthians, Talles Magno busca titularidade antes de decisão

O atacante Talles Magno terá mais uma oportunidade de buscar vaga no time titular do Corinthians neste domingo (23), às 18h30, na Neo Química Arena, diante do Guarani, pela 12ª rodada do Campeonato Paulista. Será o último compromisso do Timão antes da decisão na Libertadores.

Artilheiro do ano busca titularidade

Talles Magno tem feito bons jogos e marcou cinco gols no Campeonato Paulista até o momento — sendo o artilheiro da equipe em 2025.

No entanto, o jogador ainda é apenas uma opção no rodízio promovido pelo técnico Ramón Díaz e não ganhou chance no time titular. Para integrar Talles, o comandante argentino precisaria mudar o esquema tático, que hoje tem Memphis Depay e Yuri Alberto na linha de ataque.