André Silva fala em novo começo do São Paulo e dá recado: 'Acreditar mais'

O centroavante André Silva, autor de dois gols na vitória do São Paulo sobre o São Bernardo, falou que a fase mata-mata do estadual será um novo começo para o Tricolor no ano.

"Quero dedicar esse prêmio aqui para minha família, dedicar também aos meus companheiros, que trabalhamos para caramba para poder vencer hoje, e vencer os jogos que vêm por aí. Sabemos agora a dificuldade que a gente vai enfrentar também, é um novo campeonato, é um novo começo, e acredito que a vitória de hoje veio para a gente acreditar mais na gente, que a gente pode muito mais, ainda mais com essa camisa pesadíssima", disse André Silva, eleito o craque do jogo.

O São Paulo se classificou em primeiro no grupo C e vai ter a vantagem de jogar em casa no duelo das quartas. O adversário será o Novorizontino.