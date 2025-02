Palmeiras: Allan não se deslumbra após gol heróico e pede foco nas quartas

Herói da classificação do Palmeiras para o mata-mata do Campeonato Paulista, Allan manteve os pés no chão e quer o time focado na fase final do Estadual. Ele marcou o terceiro na vitória por 3 a 2 sobre o Mirassol, neste domingo (23), já aos 41 minutos do segundo tempo.

É uma sensação muito gratificante, por todo o trabalho que a gente faz na semana, tanto eu quanto todos os atletas. Agradecer ao Abel pela oportunidade. Somente agradecer pela noite de hoje. Allan, meia do Palmeiras