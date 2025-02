Zeca comenta post do Mirassol após a demissão de Barroca: 'vai com Deus'

Nos últimos três jogos, Zeca não foi sido relacionado pelo treinador para as partidas do clube, mesmo sem ter lesões ou problemas físicos detectados;Zeca foi peça chave no acesso do Mirassol à Série A do Campeonato Brasileiro de 2025, atuando em 23 jogos da campanha onde o Leão foi o vice-campeão brasileiro da Série B;Sob o comando de Barroca, o Mirassol se classificou para as quartas de final do Paulistão, onde enfrentará o Corinthians, após chegar a 2ª posição do Grupo A, com 16 pontos; Porém, o Leão vive uma crise, e não vence há 5 jogos, o que derrubou o treinador;

