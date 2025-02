Vasco Matos explica recusa ao Botafogo: 'Decisão pessoal'

Nas redes sociais do clube português, o Santa Clara divulgou um vídeo em que o treinador comemora a renovação de contrato com o clube, e se diz muito feliz por "ter certeza de ter tomado a melhor decisão";

Atualmente, o Santa Clara ocupa a 5ª posição do Campeonato Português, com 38 pontos, e ainda sonha com classificação para as competições europeias; O Botafogo, por sua vez, ainda segue em busca de um treinador no mercado;

Foi um processo transparente. Toda a gente sabe o que se passou. Toda a gente estava envolvida no processo. Por isso, foi uma decisão, na minha opinião, muito acertada. Seguimos o nosso trabalho. Isso é o mais importante.

Vasco Matos

Somos homens. Sabemos que tudo pode acontecer no futebol, mas acima de tudo temos um grande compromisso aqui dentro, sempre o tivemos e sempre vamos continuar a ter. Já é um processo muito enraizado, por isso nada nos vai desviar do nosso caminho.

Vasco Matos