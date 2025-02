Três fatores que derrubaram a bilheteria do São Paulo pela metade em 2025

O público do Majestoso foi o único 'digno' das médias dos últimos anos: 54.855 pessoas e uma renda bruta de R$ 3.332.358,00. Com exceção do jogo contra o Corinthians, o maior público do ano foi na estreia no Morumbis na temporada: 28.360 contra o Guarani.

3. Calendário ruim com jogos em dias de semana

O São Paulo teve apenas um jogo como mandante em final de semana, justamente o clássico contra o Corinthians. As demais partidas foram todas em dias de semana, entre segunda, quarta e quinta.

O cenário é bem diferente do que ocorreu nos últimos dois anos, quando o time teve quatro partidas como mandante em finais de semana e somente duas em dias de semana. Internamente, o São Paulo não se incomodou com a Federação Paulista, pois entende que o calendário do ano está complicado devido à pausa para o Super Mundial de Clubes.

Em 2023, os jogos em dias úteis tiveram 16 mil e 31 mil pessoas presentes, enquanto as demais partidas ficaram acima de 42 mil. Em 2024, foram 36 mil e 45 mil, sendo que o público maior se deu em um clássico contra o Santos.