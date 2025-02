Atlético-MG vence Tombense com sobras e decide Mineiro contra o América

Como foi o jogo

Apenas o Galo conseguiu impor seu jogo na primeira etapa. O Tombense tentou desenvolver sua troca de passes durante os 45 minutos iniciais, mas o Atlético foi mais eficiente e conquistou o único gol do jogo no primeiro tempo. A superioridade do elenco comandado por Cuca, além da qualidade individual de seus atletas, complicou o confronto para os donos da casa.

Classificação e jogos Mineiro

Atlético é superior também no segundo tempo, Hulk saiu com dores e Everson pegou pênalti. Em segunda etapa agitada, o Galo novamente foi melhor que o Tombense e ainda ampliou o placar sobre o rival na semifinal. O goleiro do elenco visitante defendeu penalidade que diminuiria a vantagem no agregado. Já o camisa 7 saiu de campo no início da segunda metade, substituído por Alisson, visivelmente sentindo dores.

Gols e destaques

Rony abriu o placar! Com passe espetacular de Cuello, o camisa 33 ficou sozinho e teve calma para finalizar, tirar do goleiro e anotar o primeiro tento do confronto, aos 18 minutos da primeira etapa.

Scarpa desviou gol de Hulk e árbitro anulou o tento. O camisa 7 do Galo chutou forte de fora da área, mas a bola bateu no camisa 10 e entrou nas redes do Tombense. Após revisão do VAR, o juiz anulou o gol por impedimento.