São Paulo sonda situação de Fernando Diniz mesmo com Zubeldía no cargo

O nome de Diniz agrada grande parte dos diretores do São Paulo. O técnico ainda tem muitos jogadores conhecidos no clube por causa de sua última passagem.

Atual treinador, Luis Zubeldía segue no comando do time e dirige a equipe contra o São Bernardo no domingo e também nas quartas de final contra o Novorizontino. Uma derrota neste domingo não muda a situação do argentino, mas uma eliminação nas quartas deve significar o fim da linha.

Ainda que tenham falado com Diniz, diretores do São Paulo postaram nas redes sociais fotos ao lado de Zubeldía com mensagens de apoio. O presidente Julio Casares esteve no CT da Barra Funda no treino da manhã deste sábado (22).

Se avançar nas quartas de final e cair na semifinal, a continuidade vai depender do desempenho. A informação da procura do São Paulo por Diniz foi publicada pelo jornalista Jorge Nicola e confirmada pelo UOL.