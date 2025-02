Palmeiras quase dobra valores da Crefisa e encaminha meta de Leila Pereira

O alviverde já garantiu R$ 136 milhões em 2025 e quase dobrou o valor que recebia fixo da Crefisa. Em 2021, Palmeiras renovou com Crefisa e Faculdade das Américas um acordo que rendia R$ 81 milhões fixos e que podia chegar a R$ 120 milhões com bônus, mas as marcas tinham exclusividade de todas as áreas do uniforme.

Hoje, já são R$ 136 milhões, e o valor pode chegar ao dobro com mais negociações de espaços do uniforme.

O Palmeiras encaminhou meta de uniforme valioso de Leila Pereira. A presidente determinou no fim de seu primeiro mandato que queria um uniforme na casa dos R$ 200 milhões, incluindo os valores da Puma (R$ 40 milhões para ser a fornecedora de material esportivo). Sendo assim, o uniforme do Alviverde já está na casa dos R$ 176 milhões.

Crefisa e FAM também tinham exclusividade em outras propriedades, como placas nos treinos, naming rights da TV Palmeiras e até o carrinho da maca no acordo anterior. A Sportingbet levou o naming rights da TV Palmeiras, do Palmeiras Cast e a presença em conteúdos e transmissões da TV Palmeiras, entre outros canais oficiais.

A diretoria do Palmeiras segue trabalhando para fechar com patrocínios nas demais propriedades da camisa. Por enquanto, a camisa não está "poluída", mas existem mais negociações em andamento.