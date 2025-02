Grêmio vence Juventude na Arena e abre vantagem mínima na semi do Gaúcho

O camisa 10 argentino fez bom passe abrindo o jogo, João Pedro avançou em boa jogada individual, aplicou um drible da vaca e cruzou para trás. O dinamarquês, como de costume, não perdoou, marcando seu sexto gol no ano. Braithwaite agora está apenas um gol atrás do artilheiro do Gaúcho, Emerson Galego, do Ypiranga, com sete gols.

Pouco antes dos 30 minutos de jogo, Monsalve recebeu na área e foi derrubado pelo adversário. O Grêmio reclamou muito de pênalti, o VAR checou, mas a penalidade não foi assinalada. Logo depois, o Juventude empatou a partida.

1x1: aproveitando erro da saída de bola gremista, o Juventude buscou a igualdade no placar ainda na etapa inicial, aos 33 minutos de jogo. Jean Carlos serviu Batalla na entrada da área, e ele contou com dois desvios no chute para acabar com qualquer chance de reação de Tiago Volpi.

O gol de empate deu moral ao Juventude, que teve mais volume na reta final de primeiro tempo, sempre chegando pelos lados e tentando controlar o ritmo da partida.

O Grêmio, sabendo que terá uma decisão fora de casa na volta, tomou a iniciativa e tentou acelerar o jogo, buscando aproximações e chegando bastante pelo seu lado direito. Passes mais rápidos, aceleração e intensidade foram as chaves do Tricolor.

Na etapa final, o Grêmio começou com tudo e logo voltou a estar na frente do placar. Amuzu entrou no lugar de Cristaldo no intervalo e, em uma de suas primeiras participações, serviu com maestria Cristian Olivera.