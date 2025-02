Gil supera desconfiança e vira alternativa no Santos de Pedro Caixinha

Tive uma segunda conversa com ele, é um jogador com importância e experiência, mas é igual a todos os outros que fazem parte do plantel. É igual em todas as regras e decisões. Hoje, não pudemos trazer Escobar, então abriu-se uma brecha. Além de ser um jogador que contamos, Gil vai ter relação com elenco e comissão técnica. Vai ser um elo entre comissão e elenco. Ajudar jovens jogadores em particular na defesa. Vai seguir trabalhando bem com eles. Terá chance quando entendermos que é a hora certa Pedro Caixinha, após a derrota para o São Bernardo, em partida válida pela 5ª rodada do Campeonato Paulista.

Classificação e jogos Paulista

Após essa partida, Gil estreou na temporada no empate por 1 a 1 contra o Botafogo de Ribeirão Preto, na Vila Belmiro, entrando na segunda etapa, no lugar de Luan Peres. Depois, ainda atuou como titular no empate por 0 a 0 contra o Novorizontino, e nas vitórias sobre Água Santa e Noroeste, por 3 a 1 e 3 a 0 respectivamente.

Não entro em situações individuais. Falei da questão física do Tiquinho e o Gil passa pelo mesmo processo. Ele não teve muitos minutos. Com a sequência de jogos, é a segunda vez que tem que ser substituído. Nós contamos com ele e tem um comportamento diferente em jogo. Ele jogava recuado e hoje joga mais à frente com o time. Hoje tínhamos a missão dos zagueiros controlar a bola no passe para o Carlão, onde eles saem na transição. Gostei da forma como os zagueiros fizeram isso. Caixinha, após a vitória sobre o Noroeste

Para a última rodada da fase de classificação do Campeonato Paulista, o Santos enfrenta a Inter de Limeira fora de casa, que briga contra o rebaixamento, enquanto o Peixe busca confirmar a classificação e o primeiro lugar do grupo. Gil vive a expectativa de ser titular novamente.

O camisa 4, que foi um dos pilares do Peixe na última temporada, soma quatro aparições em 2025, sendo três como titular, totalizando 253 minutos em campo.

Atualmente, o Alvinegro quatro opções para zaga além de Gil: Zé Ivaldo, Luan Peres, João Basso e Luisão.