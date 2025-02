Fla passeia contra o Maricá e leva Taça GB com boicote e público reduzido

Gerson e Arrascaeta cadenciaram o Flamengo e também deixaram os gols deles. Luiz Araújo, que entrou no lugar do lesionado Cebolinha, foi muito bem e infernizou a zaga do time da Região dos Lagos. Já o goleiro Rossi foi um espectador de luxo dentro de campo. Apenas assistiu seus companheiros passarem o rolo compressor e serem campeões da Taça Guanabara sem fazerem grandes esforços.

Gols

Gerson abre o placar com categoria. O Flamengo abriu o placar aos 16 minutos do primeiro tempo quando uma jogada ensaiada foi realizada no escanteio: Arrascaeta rolou rasteiro para Plata que chegou chapando. A bola bateu na zaga e sobrou para Gerson, que com categoria, bateu colocado, de canhotinha, no canto do goleiro Dida.

Ortiz amplia após falha do goleiro. Após bola levantada na pequena área, o goleiro Dida saiu e falhou, deixando a bola sobrar para Léo Ortiz na primeira trave. O zagueiro só teve o trabalho de empurrar de bico para dentro do gol.

Arrascaeta deixa o dele. O jogo não poderia ficar sem o gol dele. Aos 11 minutos do segundo tempo, Arrascaeta recebeu de Plata já dentro da área e, com sua categoria habitual, chutou colocado, no canto esquerdo de Dida.

Luiz Araújo faz golaço. O atacante que entrou no lugar de Cebolinha passou por dois jogadores, invadiu a área e soltou a pancada rasteira e cruzada, sem chances para Dida.