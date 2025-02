Flamengo faz últimos testes em reta final de pré-temporada de luxo

O Flamengo tratou o Estadual como uma pré-temporada. Apesar de ter feito alguns dias de preparação nos Estados Unidos, o clube escolheu não sacrificar os jogadores em nome do título, apesar de entender que precisava ganhar. E nem precisou, já que o Rubro-negro sobrou mesmo quando foi formado por jogadores teoricamente reservas.

As prioridades do ano são as competições que vêm a seguir. Campeonato Brasileiro é a principal. Copa do Brasil, Libertadores e Super Mundial de Clubes também são importantes.

A ideia era tentar ganhar sem fazer loucuras com foco nos objetivos futuros. A comissão técnica entendia que as mudanças constantes poderiam gerar alguns problemas, como entrosamento, mas está satisfeita com o que viu nesse período e tem ainda mais certeza sobre o grupo ser suficiente depois de uma janela modesta.

A estratégia envolveu controle de carga para alguns e mais minutos para outros. Os atletas voltando de lesão, por exemplo, tiveram o diagnóstico de necessitar de jogos para retomar o ritmo. Outros, que sofreram fisicamente na última temporada, como De la Cruz, não participam de todos os treinos no campo e nem de todas as partidas.

Filipe Luís ainda não indicou que irá para a semifinal com o que considera titular. Até porque o treinador garante ainda não ter os 11 ideais na cabeça. É possível que a primeira ideia dessa equipe seja nas decisões, caso o Fla chegue.

O Flamengo também administra a rodagem do elenco com as lesões. Os primeiros problemas físicos começaram a aparecer com Michael e Alex Sandro sofrendo lesões. Juninho teve um edema e Ayrton Lucas sentiu dores. A dosagem de jogos e cargas nesse início se provou necessária.