Corinthians: Projeto de expansão da Arena vai retirar cadeiras do setor Sul

O Corinthians caminha com o projeto de expansão da Neo Química Arena. Na última segunda-feira (17), o clube anunciou que uma nova capacidade foi aprovada sem a necessidade de obras, mas a amplificação deve continuar.

O que aconteceu

O Corinthians conseguiu a liberação de novos 1.060 lugares na Neo Química Arena em trabalho conjunto com a Polícia Militar. Foram necessárias vistorias e aprovação de um laudo de segurança para a liberação de mais espaço sem obras.