Veja o que Corinthians precisa fazer para ter liderança geral do Paulistão

O já classificado Corinthians entra em campo na última rodada do Campeonato Paulista buscando confirmar a melhor campanha da fase de grupos. O duelo será transmitido pelo UOL Play e ocorre a partir das 18h30 (de Brasília) deste domingo (23), na Neo Química Arena.

As contas do Corinthians

O clube do Parque São Jorge conquistou a vaga às quartas com antecedência no Grupo A. Os comandados de Ramón Díaz têm 26 pontos, enquanto o vice Mirassol, que também se garantiu no mata-mata, tem 16.

O Corinthians confirma a liderança geral com um simples empate na Neo Química Arena. A equipe está com três pontos de vantagem para o São Bernardo, que tem 23 no Grupo D, e por isso depende apenas de si.