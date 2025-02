Inter larga na frente contra o Caxias e encaminha vaga na final do Gaúcho

Com dois gols de desvantagem, o Caxias passou a se lançar ao ataque e inverteu o cenário, com o Colorado passando a se defender e tentar as saídas mais rápidas. Seguro, o Inter assegurou a vitória e encaminhou a classificação com relativa tranquilidade.

A única grande oportunidade gerada pelo Caxias foi aos 40 minutos do segundo tempo, quando Richard desperdiçou dentro da área.

Ficha técnica

Caxias 0 X 2 Internacional

Local: Estádio Centenário, em Caxias do Sul

Competição: Jogo de ida da semifinal do Campeonato Gaúcho

Data e hora: 22 de fevereiro de 2025, às 16h30 (horário de Brasília)

Árbitro: Jean Pierre Lima

Cartões amarelos: Lucas Cunha (Caxias) e Bernabei (Internacional)

Cartões vermelhos: não houve

Gols: Vitinho (2), 22' do segundo tempo (0-1) e 28' do segundo tempo (0-2)

Caxias: Victor Golas; Ronei (Thiago Ennes), Lucas Cunha, Alisson, Kelvyn; Mantuan (Paulinho), Vinicius Guedes, Tomas Bastos; Nicholas, Calyson (Iago) e Richard. Técnico: Luizinho Vieira.

Internacional: Anthoni; Aguirre, Vitão, Victor Gabriel, Bernabei; Fernando, Bruno Henrique (Ronaldo), Wanderson (Gustavo Prado), Carbonero (Ramon) e Vitinho (Lucca); Enner Valencia. Técnico: Roger Machado.