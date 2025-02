Cássio apela a boné para se protege de sol forte em América-MG x Cruzeiro

O goleiro Cássio, do Cruzeiro, optou por colocar um boné no meio da semifinal do Campeonato Mineiro contra o América deste sábado (22), devido ao forte sol no campo.

O que aconteceu

O paredão do Cruzeiro colocou um boné durante o primeiro tempo para proteger o rosto do sol. Próximo aos 15 minutos de jogo, o atleta apareceu na transmissão com o equipamento, já que o sol passou a atingir com mais força a área de Cássio.

O confronto é válido pelo segundo jogo da semifinal do torneio. O vencedor espera pela equipe classificada entre Atlético-MG e Tombense, que acontece neste sábado, às 19h (de Brasília).