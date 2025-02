América vence milionário Cruzeiro nos pênaltis e vai à final do Mineiro

Como foi o jogo

No primeiro tempo, o América fez boa partida até abrir o placar, mas sofreu com o empate logo depois. Os donos da casa criaram poucas oportunidades na partida e não mantiveram a posse de bola por longo período. Após o gol de empate do Cruzeiro, Wilton Sampaio perdeu o controle do duelo e a partida ficou marcada por faltas duras e reclamações.

O Cruzeiro pressionou o América, que perdeu pênalti que poderia dar a vaga ao time no tempo normal. Ao longo da segunda etapa, o Cabuloso manteve a posse de bola por grande parte do confronto, mas não conseguiu converter em chances para virar o duelo. Jonathas ainda perdeu uma penalidade no final do duelo, que foi decidido nos pênaltis.

Gols e destaques

Marlon marcou pelo América! Em bela jogada pela direita, Adyson cortou a marcação e cruzou rasteiro para trás. O lateral bateu forte e anotou o primeiro tento do confronto, aos 32 minutos do primeiro tempo.

Lucas Romero empatou com golaço! Em cobrança de falta curta, o capitão ajeitou de fora da área e bateu forte com muito efeito para deixar tudo igual, aos 39 minutos da primeira etapa.