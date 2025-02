Zubeldía mandou rivais se preocuparem, e São Paulo nunca mais foi o mesmo

Quem tem que se preocupar é o rival, eu não me preocupo. O rival que se preocupe conosco. Ganhamos de 4 a 1. Que se preocupe o próximo rival.

A frase dita por Luis Zubeldía após a vitória por 4 a 1 sobre o Mirassol marcou a última vitória do São Paulo na temporada, há 15 dias. O time, que se mostrava extremamente criativo com seu novo quarteto ofensivo, ruiu e já não vence há cinco jogos.

O que aconteceu

No jogo contra o Mirassol, o São Paulo criou sete chances claras de gol contra apenas uma do clube do interior. De lá pra cá, em cinco partidas, o time são-paulino criou oito chances no total — os números são do Sofascore.